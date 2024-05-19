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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهد واستمتع.. دخلة تاريخية لجمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية بستاد القاهرة (بث مباشر)

نهائي الكونفدرالية
نهائي الكونفدرالية

شهد استاد القاهرة حالة من التشجيع والحماس، خاصة عند دخول جمهور نادي الزمالك وأثناء تشجيع لاعبي النادي بمجرد نزولهم على ملعب استاد القاهرة.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر الأجواء التشجيعية والحماسية داخل استاد القاهرة.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

أما عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، فشهد تواجد التونسي سيف الدين الجزيري في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويحتاج الزمالك الذي خسر مباراة الذهاب 1- 2 للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين إذا سجل نهضة بركان هدفًا أو أكثر للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه واستعادة الألقاب الإفريقية بعد غياب أربع سنوات منذ الفوز بالسوبر الإفريقي عام 2020.

يدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي، ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا، ومعهم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا، والجابوني بيير أتشو حكم فيديو، والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو، والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.

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