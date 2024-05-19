الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز

"الحلو" يضع اللمسات النهائية لحفل الشريعي رفقة المايسترو تامر غنيم (صور)

محمد الحلو رفقة المايسترو
محمد الحلو رفقة المايسترو تامر غنيم خلال البروفات

يجري الفنان الكبير محمد الحلو، حاليا البروفات النهائية الخاصة بحفل أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، رفقة المايسترو تامر غنيم والفرقة الموسيقية، المقرر إقامته مساء غدا الإثنين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

الحلو يضع اللمسات النهائية لحفل الشريعي رفقة المايسترو تامر غنيم

واتفق الحلو، على برنامج فني مميز لتقديمه خلال الحفل للجمهور، إذ يحيي الحلو الفاصل الأول من الحفل ويتغنى خلاله بثلاث روائع تعاون فيها مع الموسيقار عمار الشريعي وهي "أديب" و"للثورة حسابات أخرى" و"عمار يا اسكندرية".

برنامج حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا 

ويبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، يبدأ برائعة "دموع فى عيون وقحة" أداء الأوركسترا، ثم تتغنى الفنانة أميرة أحمد بـ "حبيبتى من ضفايرها"، وتشدو الفنانة نهى حافظ برائعة "بتسأل يا حبيبي"، فيما يتغنى المطرب محمد حسن بـ "أرابيسك"، إلى أن تصعد الفنانة نسمة عبدالعزيز لعزف صولو الماريمبا بمصاحبة كورال الاطفال لتقديم "جرس الفسحة" فيما تتغنى المطربة حنان عصام بـ "سيبولي قلبي وارحلوا"، أما المطربة أنغام مصطفى تغنى "اقوى من الزمان".

ويختتم الاحتفالية النجم علي الحجار ويتغنى بباقة من روائعه قدمها خلال مشواره وتعاون فيها مع الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي.

المسرح الكبير "كامل العدد" فى حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا 

ومن المقرر أن يرفع حفل المسرح الكبير خلال حفل أعمال عمار الشريعي غدا، لافتة "كامل العدد" إذ شهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت بعد 24 ساعة فقط من طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى أربعة فئات الأولى بقيمة 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بقيمة 750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 500 جنيه.

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محمد الحلو حفل محمد الحلو بالأوبرا المسرح الكبير كامل العدد فى حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا برنامج حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا الحلو يضع اللمسات النهائية لحفل الشريعي رفقة المايسترو تامر غنيم

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