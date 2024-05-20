الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. زد إف سى يواجه الاتحاد السكندر فى مباراة الصعود للمركز الثانى

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري خسر أخر مبارياته أمام سموحة

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فر يق زد إف سي في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويتواجد فريق إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي في المركز الثالث بجدول دوري نايل برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثالث والعشرين وحقق زد إف سي تسعة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

زد إف سي فاز 4 مرات في أخر خمس مباريات

وجمع زد إف سي 12 نقطة من أخر خمس مباريات بالفوز على الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة وسموحة والهزيمة أمام المقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 39 والصعود للمركز الثاني في حالة تعثر المصري أمام إنبي.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الرا بع برصيد 35 نقطة من تسعة انتصارات و8 تعادلات وست هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا.

الاتحاد السكندري يعاني من تذبذب النتائج

وجمع الاتحاد السكندري ست نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والهزيمة أمام الجونة والأهلي وسموحة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وتخطي زد إف سي وحتلال المركز الثاني في حالة هزيمة المصري أمام إنبي.

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح ومصطفى إبراهيم وإسلام أبو سليمة والحبيب حسن وعمرو صالح ومحمود شبانة وسيف تقا وشريف رضا وعمر طارق الوحش وناصر ناصر وبيكالي أوبامي وفرانك الآن وبلال السيد وهاني الطامي وعبدالغني محمد وكريستوفاو مابولولو وبنجامين بواتينج وأحمد عادل ميسي  وأحمد عيد ورجب عمران.

وشهدت القائمة عودة كريستوفاو مابولولو بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب أحمد غنيم وخالد الغندور للإصابة وكريم الديب بسبب الإيقاف.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده أحمد لطفي وأحمد رشدي ومعهم محمود الدسوقي حكما رابعا وعبد العزيز السيد حكم فيديو وخالد حسين مساعد حكم فيديو.

دوري نايل فر يق زد إف سي الاتحاد السكندرى عاطي طارق العشري

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