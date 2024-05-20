الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين مع بداية شهر ذو القعدة على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 20 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لأداء جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 20-5- 2024 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 ع
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:12 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ظ
موعد صلاة العصر 4:35 ع
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:21 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ظ
موعد صلاة العصر 4:25 ع
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:14 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 ظ
موعد صلاة العصر 4:11 ع
وقت صلاة المغرب 7:28 م
وقت صلاة العشاء 8:53 م.

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مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ظ
موعد صلاة العصر 11: 4 ع
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:51 م.

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