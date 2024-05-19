الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم جوهر يتألق بالبيانو الشرقى على المسرح الصغير بالأوبرا (صور)

كريم جوهر خلال الحفل
كريم جوهر خلال الحفل

أحيا عازف البيانو الشهير كريم جوهر، حفلا موسيقيا ضخما مساء اليوم الأحد، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك فى إطار الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية التى تنظمها الأوبرا.

كريم جوهر يتألق بالبيانو الشرقى على المسرح الصغير الأوبرا

تألق كريم جوهر، بالعزف على البيانو بالطابع الشرقى والألحان العربية وقدم مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشهيرة لكبار الملحنيين والتى قدمها لجمهوره لأول مرة.

الجمهور يتفاعل مع معزوفات كبار الملحنين على طريقة كريم جوهر 

تفاعل الجمهور مع كريم جوهر، وظل يصفق على انغام الروائع التى قدمها منها مقدمات ألف ليلة وليلة - نبتدى منين الحكاية - العيون السود، عاشق الروح ، حبيبى وعينيا ، جبار، أول لقانا كان هنا، تخونوه، ليه يا قلبى ليه، تلات سلامات، أنا قلبى دليلى، يا جميل يا جميل، سهر الليالى، بمبى بالإضافة إلي أول حب - مصر بتتكلم من مؤلفاته الخاصة.

كريم جوهر 

يذكر أن كريم جوهر موسيقار مصري حصل على العديد من الجوائز منها المركز الأول علي العالم في العزف على آلة البيانو في مهرجان الموسيقى العالمى بطوكيو عام 1988، والمركز الثالث على العالم فى التأليف الموسيقى بنفس المهرجان والمركز الثالث على العالم في العزف علي آلة البيانو بلندن عام 2002 ومن أهم ألحانه أغنية "جوة القلب" للفنانة ريهام عبد الحكيم وأهم مؤلفاتة الموسيقية مصر بتتكلم، إسباني شرقي، حياة، أول حب، فرح، رومانسية، سينيوريتا، غرام.

 

الفنان كريم جوهر كريم جوهر بالأوبرا حفل كريم جوهر بالأوبرا عازف البيانو كريم جوهر المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الجمهور يتفاعل مع معزوفات كبار الملحنين على طريقة كريم جوهر كريم جوهر يتألق بالبيانو الشرقى على المسرح الصغير الأوبرا

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

هل تحضر طهران للإعلان عن اغتيال الرئيس الإيرانى؟ الباز يجيب

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

مصر بتفرح.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخه

من المستفيد من حادث سقوط طائرة الرئيس الإيرانى؟

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

صور

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا