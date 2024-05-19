كريم جوهر يتألق بالبيانو الشرقى على المسرح الصغير بالأوبرا (صور)

أحيا عازف البيانو الشهير كريم جوهر، حفلا موسيقيا ضخما مساء اليوم الأحد، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك فى إطار الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية التى تنظمها الأوبرا.

كريم جوهر يتألق بالبيانو الشرقى على المسرح الصغير الأوبرا

تألق كريم جوهر، بالعزف على البيانو بالطابع الشرقى والألحان العربية وقدم مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشهيرة لكبار الملحنيين والتى قدمها لجمهوره لأول مرة.

الجمهور يتفاعل مع معزوفات كبار الملحنين على طريقة كريم جوهر

تفاعل الجمهور مع كريم جوهر، وظل يصفق على انغام الروائع التى قدمها منها مقدمات ألف ليلة وليلة - نبتدى منين الحكاية - العيون السود، عاشق الروح ، حبيبى وعينيا ، جبار، أول لقانا كان هنا، تخونوه، ليه يا قلبى ليه، تلات سلامات، أنا قلبى دليلى، يا جميل يا جميل، سهر الليالى، بمبى بالإضافة إلي أول حب - مصر بتتكلم من مؤلفاته الخاصة.

كريم جوهر

يذكر أن كريم جوهر موسيقار مصري حصل على العديد من الجوائز منها المركز الأول علي العالم في العزف على آلة البيانو في مهرجان الموسيقى العالمى بطوكيو عام 1988، والمركز الثالث على العالم فى التأليف الموسيقى بنفس المهرجان والمركز الثالث على العالم في العزف علي آلة البيانو بلندن عام 2002 ومن أهم ألحانه أغنية "جوة القلب" للفنانة ريهام عبد الحكيم وأهم مؤلفاتة الموسيقية مصر بتتكلم، إسباني شرقي، حياة، أول حب، فرح، رومانسية، سينيوريتا، غرام.