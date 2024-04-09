ناصر ماهر يهدد انتقال أحمد عاطف إلى الزمالك فى الصيف (خاص)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مصير صفقة أحمد عاطف لاعب فريق مودرن فيوتشر وضمه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك حصلت على توقيع أحمد عاطف وكان الاتفاق على تفعيل الصفقة في الموسم المقبل بعدما رفض ناديه التفريط فيه خلال يناير الماضي للحاجة إليه في مشوار الكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تواجه صعوبة في الوقت الحالي بسبب رفض فيوتشر التعاون مع الزمالك من جديد في ملف الصفقات وهو الأمر الذي يهدد إتمام الصفقة.

وبدأت المشكلة بعد تصريحات ناصر ماهر بعد انضمامه إلى الزمالك بأنه تنازل عن جزء من مستحقاته لدى فيوتشر نظير الانضمام إلى صفوف الزمالك وهو ما قوبل بالغضب من جانب مسئولي فيوتشر ونفوا الأمر بل وطالبوا باعتذار اللاعب.

ويضع مسئولو الزمالك اسم عاطف على رأس أولوياتهم في ميركاتو الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق في ظل الحاجة للتعاقد مع لاعبين مميزين في الهجوم.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء أمس الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة، بجانب فقرة استشفائية خاصة سواء داخل الملعب أو صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

واكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين بأداء الفقرة التأهيلية والاستشفائية فقط دون المشاركة في التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حتي لا يتعرضوا للارهاق.

وفي سياق آخر حرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية خاصة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة الأمس أمام مودرن فيوتشر، وتحدث معهم في العديد من المواقف والنقاط الفنية التي حدثت خلال المباراة الأخيرة.