دوري أبطال أفريقيا|تعرف على موعد المران الأخير للأهلي قبل لقاء الترجي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏

ويستعد الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.‏

غدًا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

في المقابل يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدا الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين وانطلاق عمليات الإحماء، بخلاف الزي الخاص بكل فريق‎.‎

الأهلي يواصل مرانه على ملعب مختار التتش

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل مرانه على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في الثامنة مساء السبت القادم.

بدأ المران بفقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.