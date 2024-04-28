الأحد 28 أبريل 2024
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رياضة

مصدر باتحاد الكرة يكشف أقوال الشيبى أمام لجنة الانضباط فى شكوى الأهلى

الشيبى بصحبة محاميه
الشيبى بصحبة محاميه المستشار هاني بكري

امتثل الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز، اليوم الأحد أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بناء على طلب عقد جلسة معه من جانب اللجنة، في الشكوى المقدمة ضده من جانب الأهلي واللاعب حسين الشحات بحجة مخالفته اللوائح واللجوء للقضاء المصري من أجل الحصول على حقه.

وكشفت مصادر باتحاد الكرة عن أن الشيبي حضر الجلسة بشخصه وكذلك بصحبة محاميه المستشار هاني بكري، الذي تقدم للمستشار رئيس لجنة الانضباط بالعديد من المستندات والدفوع، والتي تؤكد عدم مخالفة الشيبي للوائح الفيفا، وأنه من الطبيعي اللجوء للنيابة العامة المصرية التي ارتأت تحويل الموضوع للقضاء المصري العادل في هذا الشأن الذي يخرج من كونه أمرا رياضيا لاعتداء تعرض له بعد نهاية المباراة الرسمية.

وشدد المصدر لـ الدستور، على أن اللاعب خلال الجلسة تحدث عن أنه سبق وتعرض للاعتداء أثناء مباراة السوبر المصري في الإمارات من جانب ٣ لاعبين من لاعبي الأهلي من بينهم حسين الشحات ومع ذلك لم يتخذ نفس الخطوة لأن ما حدث كان أثناء المباراة ويندرج تحت بند السلوك غير الرياضي، أما ما حدث بعد مباراة استاد الدفاع الجوي فهو اعتداء بالضرب والسب والتهديد خاصة وأن كلا اللاعبين لم يكن بينهما أي شيء خلال اللقاء نفسه، وتوجه إليه اللاعب الشحات بعد نهاية اللقاء على دكة البدلاء وتعدى عليه والواقعة مصورة بالكامل.

وأضاف أن الشيبي، قال في التحقيق إنه انتظر للحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاعتداء عليه ولكن لم ينصفه القرار مثلما تجاهلت واقعة التعدي عليه في الإمارات كذلك، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه للحصول على حقه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري وإنصافه وعدالته، والنيابة هي من حولت الدعوى إلى القضاء وهذا هو اختصاصها في النهاية، ومؤكدا ثقته في القضاء المصري وأن يحصل على حقه المهدر.

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