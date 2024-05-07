بعد حديث ياسمين عن العوضي.. تعرف على أكثر الأبراج توافقا في علاقتهما العاطفية

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أمس، في حلقة تلفزيونية مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc.

وتصدرت ياسمين عبدالعزيز التريند بعد حديثها عن إنفصالها عن الفنان أحمد العوضي وحبها له وأنها لازالت تحبه حتى الآن ولكن لم تفصح عن سبب الإنفصال.

ويستعرض “الدستور” أكثر الأبراج المتوافقة مع بعضها في الحب حسب موقع Bride البريطاني:



الحمل والميزان:

تمامًا مثل إشعال عود الثقاب، لا بد أن يتطاير الشرر عندما يجتمع برجى الحمل الناري الميزان الهوائى معًا، إذا كان هذان الشخصان على استعداد لتقدير الاختلافات بينهما والتعلم منها، فسوف يخلقان كيمياء لا يمكن إيقافها بينهما.

تحتوي كل علامة على كوكب تؤثر طاقته على سلوكها، ومع وجود المريخ المستقل المسؤول عن برج الحمل والزهرة المتناغمة التي تحكم الميزان، فإن هذا الاقتران سوف يمنح كل منهما الآخر توازن الاستقلالية الذي تحتاجه كل علاقة لتزدهر، في حين أن برج الميزان يمكن أن يساعد برج الحمل على أن يصبح أكثر انخراطًا في المجتمع.

الجوزاء والعذراء:

يمكن لمواليد برج الجوزاء أن يجد القوة في شراكة رومانسية مع مواليد العذراء، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يرتاح مواليد برج العذراء لمواليد الجوزاء راحة تامة ويشعر معه بانسجام كبير، ويكون مخلصا له.

الثور والعقرب:

ينجذب مواليد الثور، وهو برج ترابي يحكمه كوكب الزهرة، إلى مشاركة الجمال الملموس، بينما مواليد العقرب، وهو برج مائي يحكمه بلوتو المتحول، يتوقون إلى القوة واستكشاف ما يختبئ تحت وراء الاشياء، فإن التباين هنا هو بالضبط ما يجعل هذا الاقتران بالذات يشكل علاقة عاطفية مستقرة، حيث إن العقرب رفيق مخلص للغاية في مساعدة الثور على احتضان كل عواصف الحياة ويمكن لهذا الثنائي إنشاء علاقة عاطفية دائمة يمكنها تحمل أي شيء.

الميزان والأسد:

برجا الميزان والأسد هما اقتران رومانسي ديناميكي وسهل، لهما قلوب كبيرة ويحبان أن يكونا رومانسيين، مما يجعلهما مشجعين لبعضهما في العلاقة العاطفية، بفضل شخصية الأسد الجريئة ورغبته في تسليط الضوء، وميل الميزان إلى التوازن والجمال، يمكنهما أن يكملا بعضهما البعض لتكوين ثنائي قوي إيجابي.

الجوزاء والقوس:

يمتلكا برج الجوزاء وبرج القوس، مكونات علاقة مليئة بالألعاب النارية والاستفسارات العاطفية، ومن المفارقات أن ما يجعل هذه العلاقة متوافقة حقًا هو حاجتهما المتبادلة إلى حدود صحية، فالجوزاء يحكمه عطارد، وهو كوكب التواصل والتطور الداخلي ودائمًا ما يعيدون اختراع واستكشاف شخصيات جديدة ويحتاجون إلى مساحة لاكتشاف الذات، وكلاهما يشعر بالامتنان لوجود شريك ملتزم بآداب العلاقة العاطفية.

العقرب والحوت:

يمكن لعلامات الأبراج التي تحكمها نفس العناصر أن تجد نفسها بسهولة في علاقة عاطفية مستقرة، لهذا السبب فإن برج العقرب المبدع وبرج الحوت الحالم يشكلان علاقة عاطفية رائعة، فهما يستخدمان حدسهما وخيالهما لخلق تفاهم متبادل يتجاوز العالم المادي.

الثور والجدي:

برج الثور المستقر والمحب للرفاهية وبرج الجدي المندفع الذي يركز على استقرار الأسرة بينهما توافق كبير، يحبان قضاء وقت ممتع معا، يضعان العمل في المقام الأول بالإضافة إلى التزاماتهما لكنهما يعرفان كيفية الاهتمام ببعضهما البعض.

الدلو والقوس:

تعد الفردية والإبداع والرغبة في الاستكشاف من الجوانب الرئيسية لشخصيتي الدلو والقوس، ما يساعد في تأسيس شراكة ممتازة في الحياة والحب كزوجين، يتحدثان دائمًا مع بعضهما البعض، يضعان خططًا للمستقبل، يضفيان الحماس على حياتهما.



الحمل والسرطان:

برج الحمل الناري وبرج السرطان المائي يبدوان متضادين، إلا أن طبيعتيهما تكملان بعضهما البعض تمامًا حيث ينجذب السرطان إلى ثقة الحمل، بينما يقدر مولود برج الحمل حساسية برج السرطان.



الأسد والدلو

عندما ينضم الأسد الناري الذي تحكمه الشمس إلى الدلو، وهو برج هوائي يحكمه أورانوس، يمكن أن يتشكل زوجان أقوياء ما لا يعرفه معظم الناس عن الأسد أنه يمكن أن يشعر بالوحدة قليلًا ويتوق إلى الاهتمام والتواصل ونتيجة لذلك يعجب بمدى الاهتمام الكبير الذي يعطيه له الدلو.