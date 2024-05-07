زواج دون زفاف وطلاق فى عيد ميلاد.. محطات فى قصة حب ياسمين والعوضى

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها السابق الفنان أحمد العوضي محركات البحث، بعد عرض حلقة صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أمس، التي كشفت خلالها للمرة الأولى عن كواليس انفصالها عن زوجها.

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز المحطات في علاقة الثنائي:

انفصال ياسمين وأبو أولادها

في نوفمبر 2018 تداولت بعض الصفحات خبر زواج رجل الأعمال محمد حلاوة والد أبناء ياسمين عبدالعزيز وزوجها آنذاك من الفنانة ريهام حجاج، الأمر الذي لم تنفه أو تؤكده "ياسمين" طيلة عام ونصف، والتزمت خلالها الصمت ورفضت الحديث عن الأمر، حتى أعلنت خلال استضافتها في أحد البرامج خبر طلاقها الذي تم منذ فترة ورفضت الإفصاح عنه فور وقوعه.

قصة حبهما



بدأت قصة حب ياسمين والعوضي في مسلسل "لآخر نفس" كونه أول لقاء بينهما وبدأ بخلاف بسيط وصفه "العوضي" بـ"ذبح القطة" من قِبل "ياسمين"، ليأتي "العوضي" في اليوم التالي محاولًا تهدئة الوضع بينهما ومشاركتها نسخة "السيناريو" الخاصة بها، لتبدأ من هنا صداقتهما التي سرعان ما تحولت لقصة الحب الأبرز في الوسط الفني.

إعلان زواجهما



في مارس 2020، فاجأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها بتدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيها: "بحبك يا أحمد"، لتنهي بذلك الجدل الذي استمر لفترة من الوقت حول زواج تم سرًا بين الثنائي ولم يعلنا عنه.

وقال "العوضي" في أحد لقاءاته التليفزيونية: "كنا خايفين نعلن في البداية أو نعمل فرح تحسبًا إن الجوازة متنجحش أو مانكملش مع بعض، لكن بعد وقت قليل كان لازم نعلن عشان القيل والقال وعشان لما حد يتكلم عن ياسمين يعرف إن الست دي تخصني".

أعمالهما

ومن حينها استمر الثنائي في العمل سويًا خلال مجموعة من المسلسلات بدأت بـ"لآخر نفس" ثم مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تشارك النجمان بطولته سويًا، ثم مسلسل ضرب النار وهو آخر عمل حتى الآن، جمع بين الطرفين قبل انفصالهما في يناير 2024.

انفصالهما

في نهاية عام 2023، توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف انفصال الثنائي ياسمين والعوضي، ولم تمر أيام قليلة حتى فاجأت "ياسمين" جمهورها بإعلان انفصالها عن "العوضي" في يوم عيد ميلادها، بعد أن بارك لها عبر صفحته الرسمية بمنشور وجه فيه رسالة لها قائلاً: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبي”، ولكن "ياسمين" ردت على المنشور بآخر على صفحتها كتبت فيه: “تم الطلاق رسميًا بيني وبين أحمد العوضي”، هذا الأمر تسبب في صدمة قوية لجمهور ومتابعي الثنائي الذين رأوا فيه نموذجًا لقصص الحب الرومانسية التي تمنوا أن تدوم وتستمر.