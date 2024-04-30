"مياه سوهاج" تشارك بالمعرض الدولي لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمعرض الدولي الأول في مصر لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه في دورته الثامنة "وتركس" والذى عقد فى الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن مشاركة الشركة تأتي في إطار ضرورة الاطلاع على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المهندس أشرف علي عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الدعم الفنى، إلى أنه تم مشاركة عدد من مهندسى الشركة يمثلون قطاعات الدعم الفنى والمشروعات والتخطيط ومناطق مياه الشرب والصرف الصحى لنقل الخبرات التى تم استعراضها خلال المعرض للاستفادة بها فى تنفيذ الأعمال والمهام الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.



يذكر أن المعرض استمر لثلاثة أيام متواصلة لتقديم تكنولوجيات وأعمال لأكثر من 400 شركة محلية ودولية من أكبر العلامات التجارية لتكنولوجيا تحلية وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف بمشاركة دولية غير مسبوقة من دول العالم مثل إيطاليا وأمريكا وتركيا وإسبانيا والنمسا وروسيا والنرويج والمجر والهند والصين وكوريا وبمشاركة العديد من الهيئات الحكومية المحلية والعالمية.

كما افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يرافقه الدكتور مهندس صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات منتدى المخاطر السيبرانية والذى تم تنظيمه تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمشاركة جميع الشركات التابعة فى الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.



وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع استراتيجية واضحة لأمن وتأمين المعلومات لتجنب الهجمات السيبرانية وأن هذا المنتدى يستهدف استعراض أهم السبل التي توصلت إليها الشركات التى تعمل فى هذا المجال لمنع أو الحد من الاختراقات التى يترتب عليها فقدان البيانات أو السيطرة عليها.