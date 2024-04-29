"طب سوهاج" يحتفل بتخريج الدفعة الـ 28 وتعيين 233 خريجًا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تعيين ٢٠٤ أطباء مقيمين و٢٩ معيدا بكلية الطب البشري، جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة ٢٨ لكلية الطب البشري، والذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات بجامعة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي، والدكتور الشاذلي صالح، والدكتور محمد نصر الدين حمدون، وكلاء الكلية والدكتور احمد فوزي نقيب الاطباء، ولفيف من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري، وخريجي الدفعة وأولياء أمورهم.

وأعرب الدكتور حسان النعماني خلال كلمته عن سعادته بتخريج دفعه جديدة من أبناء الكلية، مؤكدًا أن خريج طب سوهاج يعد منافسا قويا وحقيقيا في سوق العمل الطبي لتمتعهم بالخبرات والمهارات الأكاديمي والعملية المختلفة، موجهًا التحية والشكر لأولياء أمور الخريجين على جهودهم مع أبنائهم طوال فترة دراستهم، مثمنًا دور الكلية بما تمتلكه من كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس في اعداد خريجين قادرين على المشاركة بفاعلية في صنع مستقبل وطنهم.

وأكد النعماني، عراقة ومكانة كلية الطب إقليميًا وعالميًا التي نفتخر بها وبجهودها المبذولة في التعليم الطبي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وأيضًا ما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية داخل المستشفيات الجامعية التي تشهد في الوقت الحالي طفرة في البناء والتطوير لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين حيث إنه جاري استلام وافتتاح مستشفى الجراحات التخصصية ومستشفى شفا الأطفال، إلى جانب تخصيص ١٠ آلاف متر لإنشاء مستشفى الحروق، وذلك بالإضافة إلى المستشفى الجامعي الجديد والقديم.

وخلال كلمته قال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تلك اللحظات تعد من اللحظات السعيدة على الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديده من الأطباء.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، إن كلية الطب تحتفل هذا العام بتخريج ٣٩٢ طبيبا من أبناء الكلية على درجة عالية من التفوق والتميز، قادرين على العمل والعطاء لخدمة أسرهم ووطنهم، مما يعد إضافة إلى القطاع الطبي وإمداد المنظومة الطبية بكوادر طبية على مستوى عال من الكفاءة والمهارة.

وثمن الدكتور محمد نصر الدين ثابت حمدون وكيل الكلية للتعلم والطلاب دور إدارة الجامعة في دعم العملية التعليمية بكلية الطب وتوفير كافة سبل الدعم لمساعده الطلاب على التعلم، والتدريب، واكتساب المهارات، والمعرفة موجهًا التهنئة إلى أولياء الأمور والطلاب، متمنيًا لهم التوفيق، والتميز في المرحلة القادمة.

وفي ختام الحفل دعا الدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء الخريجين الجدد من الأطباء لأداء القسم الطبي إيذانًا ببدء مزاولتهم المهنة متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم، والاستمرار فى تحصيل العلم، والتعلم.

وفي ختام الحفل اعلن النعماني العشرة الاوائل مكافاة مادية تقديرًا لهم لما بذلوه من مجهودات طوال سنوات الدراسة، وحرصهم على الاجتهاد والتميز.

IMG-20240429-WA0066

IMG-20240429-WA0067

IMG-20240429-WA0068

IMG-20240429-WA0069

IMG-20240429-WA0064

IMG-20240429-WA0063

IMG-20240429-WA0062

IMG-20240429-WA0065

IMG-20240429-WA0056

IMG-20240429-WA0060

IMG-20240429-WA0058