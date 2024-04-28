توصية بتخصيص منطقة استثمارية للمشروعات الصغيرة بسوهاج

أعلن د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن التوصيات الخاصة بالمؤتمر البيئي الدولي الثاني الذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جاءت التوصيات انطلاقًا من تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أرض الواقع في محافظة سوهاج.

وقال "النعماني" إن التوصيات تضمنت تخصيص منطقة استثمارية خضراء بسوهاج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاستيعاب انشطة المستثمر الصغير من شباب المحافظة وإعداد دليل إرشادي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة علي الموارد الطبيعية في محافظة سوهاج وطرحها علي الشباب، إنشاء "وحدة دعم الأستثمار البيئي" بالجامعة، وهي أول وحدة تقام علي مستوي الجامعات المصرية، وتفعيل مبادرة تهدف الي تحفيز الأستثمار في مكونات البيئة ومواردها الطبيعية والبشرية بمحافظة سوهاج.

وأضاف د.خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر أن التوصيات جاءت تفعيلًا لمخرجات توصيات مؤتمر البيئة الأول، مضيفًا ان التوصيات تضمنت ايضًا إعداد برامج تدريب لإعداد كوادر شباب "المستثمر الصغير" لريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مشترك بين الوحدة المزمع انشاؤها لربط أنشطة المستثمر الصغير برجال الأعمال والمستثمرين الكبار، والعمل علي تشجيع الأبحاث العلمية والأجتماعية في الجامعة الداعمة للأستثمار في البيئة في المجالات الأقتصادية والأجتماعية وتنمية الموارد الطبيعية في محافظة سوهاج.

كما شهد د.حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر البيئي الدولي الثاني، الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "الاستثمار البيئي ورؤية مصر ٢٠٣٠"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، والدكتورة أماني أبوالقاسم منسق المؤتمر.

وقال النعماني إن فعاليات المؤتمر تضمنت عدد من المحاضرات المهمة التى قدمها نخبة من القامات العلمية المتميزة، حيث قدم الدكتور حامد إبراهيم الموصلي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، محاضرة عامة بعنوان "الآفاق المستقبلية للموارد المتجددة فى إطار التنمية المستدامة"، كما تحدث الدكتور أحمد كامل حجازي الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، عن "الدبلوماسية البيئية وسياسات البحث العلمي"، وأدار المناقشة كل من الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، وأيضًا قدم الدكتور كمال سيد خليل الأستاذ بكلية العلوم بجامعة سوهاج، محاضرة عن "الاتجاهات الحديثة لتكوين الهيدروجين الأخضر"، وأدار الحوار بها الدكتور أحمد حسانين والدكتور عبدالباسط دياب الأساتذة بكلية العلوم.

وأشار د.خالد عمران إلى أن جلسة الأوراق البحثية ترأسها كل من الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة وعميد كلية الدراسات البيئية، والدكتور عماد صموئيل الأستاذ بكلية التربية، حيث تضمنت الجلسة بحث عن "تدوير باي الباص فى إنتاج طوب أسمنتي" للدكتور محمد عبد الجواد، وبحث عن "التربية البيئية للطفل فى ضوء التحديات المعاصرة" للدكتورة فيفي أحمد، وبحث بعنوان "الوعي الشامل بذوي الإعاقة كنموذج للاستثمار البيئي فى المؤسسات التعليمية وفق رؤية مصر 2030" للدكتور طارق زكي.

وأضافت د.صباح صابر، أن الجلسة شملت أيضًا أبحاث علمية عن "تحسين إنتاج الدواجن تحت ظروف الجو الحار بصعيد مصر" للدكتور أحمد عبدالكريم، كما قدم الدكتور مروان جابر بحث عن "القياس الكمي لبعض الأخطار البيئية الناتجة عن الصناعات الإنتاجية بالتطبيق على صناعة الأسمنت"، وأيضًا ناقشت الدكتورة الشيماء مجدي بحث بعنوان "التمكين المهني كمتغير وسيط بين بيئة العمل الداعمة والنتائج التنظيمية"، إضافة إلى مناقشة بحث عن "أثر الاستثمار على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات" للدكتور علاء عبدالرحيم، وقدمت الدكتورة هالة محمود بحث بعنوان "دور التسويق الأخضر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وكذلك ناقش د.هاني إبراهيم بحث عن" دور البرامج الحوارية بالفضائيات فى تعزيز الوعى بالاستثمار البيئي".

وأوضحت الدكتورة أماني أبوالقاسم، أن فعاليات المؤتمر ضمت أيضًا جلسة الأبحاث الطلابية والتى ترأسها كل من الدكتورة لمياء أبوزيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور زينهم شيخون وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة، والدكتور علاء يسري وكيل كلية العلوم لشئون البيئة، والدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ بكلية الزراعة، حيث استعرض الطلاب عددا من الأبحاث العلمية المميزة المتعلقة بمجالات إعادة تدوير المخلفات الطبية والغذائية للحفاظ على البيئة، وتصنيع منتجات غذائية وتجميلية لذوي صعوبات التعلم وللفتيات فى سن البلوغ.