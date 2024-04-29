ضبط طرفى مشاجرة بين أبناء عمومة فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، بين طرفين بسبب الخلافات على حد فاصل، وتم ضبط 6 من المشاركين في المشاجرة، من بينهم 4 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز جرجا، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين بمركز جرجا بين طرف أول: "أحمد ب ا ح"، 52 سنة، مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمني وجرح بفروة الرأس، ونجلاه "عاطف ا ب ا" 28 سنة، عامل، مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى، و"تهاني ا ب" 23 سنة، مصابة برش خرطوش بالقدم اليمني، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وطرف ثان: "حسين م ع ح" 55 سنة، سائق، ونجل عمومته "عبدالعال ع ع" 43 سنة، عامل، وزوجة شقيق الأول وعمه الثاني "كريمة ع م ا" 55 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس وأخر باليد اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى جرجا العام.

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة مقيمين جميعًا بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، واتهم الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما؛ مما نتج عنه إصابتهم المشار إليها بسبب خلافات على حد فاصل بأرضهم الزراعية بذات الناحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.