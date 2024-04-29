مياه شرب سوهاج تشارك في منتدى المخاطر السيبرانية

افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفقة الدكتور المهندس صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات منتدى المخاطر السيبرانية الذي نظمته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة جميع الشركات التابعة في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع استراتيجية واضحة لأمن وتأمين المعلومات لتجنب الهجمات السيبرانية، وأن هذا المنتدى يستهدف استعراض أهم السبل التي توصلت إليها الشركات التي تعمل في هذا المجال لمنع أو الحد من الاختراقات التي يترتب عليها فقدان البيانات أو السيطرة عليها.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بسوهاج، إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال نظم وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات من الهجمات السيبرانية، حيث تم الانتهاء من شراء أجهزة حماية للـ "داتا سنتر"، كما تم توفير أجهزة لإدارة أمان شبكة المعلومات الداخلية وتوفير تراخيص برامج مكافحة الفيروسات، وجارٍ تركيب أجهزة حماية لجميع فروع الشركة.

كما تسلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، حصل على 6 شهادات اعتماد لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب. حيث تمت منح الشهادات لمحطة مياه بيت علام المدمجة، ومحطة مياه جرجا الجديدة، وتوسعات محطة مياه جرجا في مركز جرجا، ومحطة مياه الشورانية النقالة، ومحطة مياه الشورانية الجوفية في مركز المراغة، ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة في مركز دار السلام، بالإضافة إلى تجديد شهادة محطة مياه العوامية الجديدة في مركز ساقلتة.

وأوضح الدكتور علاء محمد فريد، المسؤول عن سلامة ومأمونية المياه في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تلك الشهادات تم منحها بقرار من اللجنة العليا للمياه، التي تضم وزارة الصحة والسكان وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأكد أن الاهتمام بخطط سلامة ومأمونية المياه يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيد جودة مياه الشرب المنتجة.

وأكد الكيميائي منصور صابر على، رئيس قطاع المعامل والجودة، أن الحصول على تلك الشهادات يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين، والالتزام بكافة معايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن استمرارية إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح الكيميائي أحمد صلاح عثمان، مدير إدارة مأمونية المياه والصرف، أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحيدها، ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأنه في وقتًا سابق تم اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات مياه شرب وأنه جار اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.