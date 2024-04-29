الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 عمَّال إثر انهيار منزل بمركز دار السلام بسوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

لقي عامل مصرعه بينما أُصيب عاملان، أحدهما باشتباه كسر بالذراع اليسرى، والآخر باشتباه كسر بالساق، وتم نقلهما للمستشفى العام بجرجا، وذلك إثر انهيار جدار بمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بحدوث انهيار لجدار أثناء هدم أحد المنازل بدائرة مركز دار السلام، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بانهيار جدار بمنزل مبني بالطوب اللبن ملك المدعو "محمود ع م ا"- 52 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية.

نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل "باشتباه كسر بالذراع اليسرى"، ونجله "حسام م ع"- 25 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية باشتباه كسر بالساق اليسري وتم نقلهما لمستشفي جرجا العام ووالد زوجة الثاني عبد الواحد "ع م م"، 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية "بكدمات بالظهر والرأس"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال مالك المنزل أثناء قيامه والمذكوران بهدم المنزل سقط عليهم الجدار المشار إليه، مما أدى لإصابتهما ووفاة الأخير ونفي الشبهة الجنائية، وبسؤال نجل المتوفي المدعو "رجب ع ع"، 26 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن والده كان يعمل مع مالك المنزل، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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