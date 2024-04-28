الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مركز تعليمى لتزوير الشهادات الدراسية فى سوهاج

ضبط مركز تعليمي لتزوير
ضبط مركز تعليمي لتزوير الشهادات الدراسية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط شاب حاصل على بكالوريوس تجارة يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص تحت مسمى "مركز خاص للغات والكمبيوتر".

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود محضر محرر من  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "محمد ا م ع" 39 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة وصاحب مركز خاص للغات والكمبيوتر ومقيم في شارع دائرة القسم، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمى "مركز خاص للغات والكمبيوتر" الكائن بدائرة قسم ثان سوهاج واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الاحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإعداد المدربين وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.

وتمكن المذكور من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 و8000 جنيه للشهادة الواحدة والاستيلاء على أموالهم تحت ذات الزعم.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم استهداف مقر المركز وضبط المتهم وعثر على عدد من كتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها للطلاب بالمركز– عدد من شهادات اجتياز دورات بأسماء أشخاص مختلفة فـي عدة مجالات وإعداد المدربين منسوب صدورهم للمركز عدد من  دفاتر تحصيل نقدية من الدارسين وأكلاشيه خاص بالمركز يقرأ منطوقه مركز خاص جهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه علي العديد من نماذج الشهادات المضبوطة والمزمع منحها للدارسين.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضباط الإدارة العامة جنوب الصعيد فرع سوهاج بكالوريوس مركز خاص للغات والكمبيوتر قسم ثان الدارسين

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