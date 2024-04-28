النعماني يستقل "الطفطف" مع طلابه لتسهيل التنقل مجانًا بمقر جامعة سوهاج الجديد

استقل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطفطف الجديد مع طلابه، والذي أصدر قرار بتشغيله بمقر الجامعة الجديد تلبية لرغبة الطلاب وخدمتهم وتيسير تنقلهم" مجانًا من الباب الرئيسي للجامعة إلى الكليات المختلفة داخل المقر.

تخصيص مقعدين داخل كل طفطف لذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الدكتور حسان النعماني بدء تشغيل الطفطف والتقى بالطلاب أثناء استقلالهم له للاطمئنان على فاعليته في تخفيف الانتقال عليهم داخل الحرم الجامعي، موجهًا بتخصيص مقعدين داخل كل طفطف لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المترددين على الحرم الجامعي، حيث يبدأ الطفطف بالعمل بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعه الخامسة عصرًا وذلك لحين انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص إدارة الجامعة على تذليل العقبات التي تواجه الطلاب داخل الجامعة، وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم اللازمة لهم، مضيفًا أنه تم تشغيل 2 طفطف كل واحد منهم يتكون من عربيتين كل عربة تسع 30 طالبا بإجمالي 120 طالبا.

نقل الطلاب من امام البوابة الرئيسية للحرم الجامعي الجديد مرورا بجميع الكليات والمدينة الجامعية

وأوضح ثروت ابراهيم محمد مدير ادارة السيارات بالجامعة، أنه يتم نقل الطلاب من امام البوابة الرئيسية من داخل الحرم الجامعي الجديد، ويمر بجميع الكليات والمدينة الجامعية للطالبات وذلك في دوره زمنية تبدأ كل عشره دقائق.

وأعرب الطلاب خلال لقائهم برئيس الجامعة عن سعادتهم ببدء سير "الطفطف"، الذي ساهم في توفير الوقت والجهد المهدر في الانتقال من البوابة إلى داخل كليات الجامعة وخاصةً البعيد منها.