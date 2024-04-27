غدا.. انقطاع المياه ببعض القرى بمركز دار السلام في سوهاج لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن انقطاع المياه بقرى نجع عمار وأولاد أبو بكر وأولاد يحيى بمركز دار السلام وذلك يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 من الساعة الخامسة فجرا وحتى الحادية عشر صباحا ولمدة ست ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تنفيذ قطعية على خط مياه قطر 8 بوصة بمنطقة أولاد يحيى.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.