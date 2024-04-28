الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

هنجملها.. استكمال زراعة 1000 شجرة بجامعة سوهاج

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور حسان النعماني أن جامعة سوهاج في طريقها للتحول إلى جامعة خضراء، وذلك لما يتم تنفيذه من أعمال التشجير المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال "النعماني" إنه على هامش المؤتمر البيئي الدولي الثاني وفي ضوء فعاليات الأسبوع البيئي تواصل الجامعة استكمال المرحلة الثانية وزراعة 1000 شجرة بالمقر الجديد للجامعة، بالتعاون مع مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، يصاحبه المهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "النعماني" أن زراعة الأشجار هي استثمار في مستقبلنا، حيث تتبني الجامعة الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة بوصفها ركائز أساسية لاستراتيجية الجامعة، حيث تُساهم  هده المبادرة في مكافحة تغير المناخ وتحسين نوعية الهواء والحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال المقبلة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن حملة التشجير جاءت على هامش فعاليات المؤتمر بهدف تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضًا لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة، وذلك بالتعاون مع مبادرة "هنجملها" والتي تهدف إلى أيضًا إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

ووجه الدكتور محمد قبطان الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، وحرصه على توفير كل ما يلزم من أجل تنفيذ المبادرة بشكل فعال على أرض الجامعة، مثمنًا حرص الجامعة الشديد على الاهتمام بعمليات التشجير المختلفة، مضيفًا أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة تحت إشراف المؤسسة، من خلال توفير الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة، ونقلها لأماكن زراعتها، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة، فضلا عن التنسيق مع وزارة البيئة لاختيار الأماكن المطلوب زراعة الأشجار فيها.

وأضاف الدكتور ياسر عبدالفتاح مدير عام الشئون الإدارية، أنه تم استكمال زارعة شجرة تين مثمرة بمقر الجامعة الجديد، أمام مبنى كلية الهندسة، مضيفًا أن التشجير له فوائد اجتماعية وبيئية عدة، مثل تحسين نوعية الهواء، وامتصاص غازات الاحتباس الحراري، وحفظ التنوع البيولوجي، وحماية التربة، والحد من الغبار والعواصف الترابية وغيرها.

حسان النعماني سوهاج لجامعة خضراء اتحضر للأخضر الاقتصاد

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات نهاية العام (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة