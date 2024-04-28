الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع طفل سقط من أعلى جرار زراعى فى سوهاج

مصرع طفل
مصرع طفل

استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب شرقي سوهاج، طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات مصابًا بإصابات متفرقة بالجسم، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، وذلك عقب سقوطه من مقطورة جرار زراعي.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة طفل ووفاته عقب سقوطه من مقطورة جرار زراعي، وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفل "كرم ع ك ا" 5 سنوات، إلى  مستشفى دار السلام المركزي مصابًا بسجحات بالوجه والرقبة واشتباه كسر بالضلوع اليسرى، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والده "عمر ك ا ص" 32 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء تسلق نجله المذكور مقطورة جرار زراعي من الخلف قيادة "مراد م ا" ع36 سنة سائق، ومقيم بذات الناحية، اختل توازنه وسقط خلف مقطورة الجرار، مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال  قائد الجرار، قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بسقوط الطفل المذكور خلف مقطورة الجرار قيادته ولم يشاهده أثناء تسلقه المقطورة تم التحفظ علي الجرار الزراعي.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

مستشفى دار السلام محافظة سوهاج تقديم الإسعافات اللازمة جرار زارعى مصابا الإسعافات اللازمة

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