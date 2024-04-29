الإثنين 29 أبريل 2024
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إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب بطلق ناري بعظام الرقبة في مستشفى سوهاج الجامعي

عملية جراحية
عملية جراحية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل شابًا مصاب بطلق ناري بعظام الرقبة والوجه، وبشكل عاجل تم تشكيل فريق طبي متخصص من وحدة جراحات الوجه والفكين، وبالتعاون مع قسم التخدير، تم التعامل مع الحالة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لوقف النزيف وتركيب المحاليل، لاستقرار الحالة الصحية العامة وتجهيزه لدخول العمليات بشكل عاجل.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المريض حضر إلى المستشفى الجامعي في حالة سيئة نتيجة إدعاء طلق ناري بعظام الرقبة والوجه، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض بعد إجراء عملية جراحية استغرقت عدة ساعات، وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية في إجرائها.

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ، إنه تم نقل المريض على وجه السرعة لعمليات جراحة الوجه والفكين، وتوفير كافة المستلزمات والمعدات لإجراء تلك الجراحة، والتواصل مع الأقسام المختصة بالمستشفى الجامعي لإنقاذ حياة الشاب.

وأضاف الدكتور إسلام عامر أنه تم التعامل مع الحالة بتثبيت الكسور بعملية نوعية، والتعامل مع حالة المريض بعناية ودقة شديدة، من خلال فريق طبي مكون من الدكتور محمود فهمي معيد بجراحة الوجه والفكين، وبالتعاون مع قسم التخدير والهيئة التمريضية المعاونة.

حسان النعماني قسم الطوارئ الجامعى الجديد شابا مصاب بعظام الرقبة والوجه جراحات الوجه والفكين الاسعافات الأولية

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