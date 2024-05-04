تركيب مفصل كامل لأحد مصابى غزة بمستشفى سوهاج الجامعى

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن فريقًا طبيًا في قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي نجح في إجراء تدخل جراحي دقيق لأحد أبناء غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفى. وتم تغيير كامل لمفصل الفخذ، وقدم الدكتور شكره للفريق الطبي من قسمي العظام والتخدير، وللهيئة التمريضية المعاونة.

وشدد على ضرورة استمرار متابعة جميع الحالات الصحية وإجراء الفحوصات الدورية حتى يتماثلوا للشفاء تمامًا.

من ناحية أخرى، قال الدكتور مجدي القاضي إنه تم تقييم الحالة الصحية لأحد المرضى الفلسطينيين من غزة، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يعاني من خلع في مفصل الحوض منذ 6 أشهر، وتم إجراء عملية جراحية له وتركيب مفصل حوض كامل.

وأضاف أن إدارة المستشفى تولي اهتمامًا كبيرًا ورعاية مستمرة لجميع مرضى غزة منذ وصولهم إلى المستشفى الجامعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، واهتمامه المستمر بمتابعة تحسن حالتهم الصحية.

أشعة الحاله

عمل الفحوصات والتحاليل للمريض

وصرح الدكتور عبدالرحمن الشيخ بأن المريض تم استقباله في قسم العظام، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعة اللازمة، وفورًا تم تشكيل الفريق الطبي المعالج الذي أجرى العملية الجراحية ببراعة كبيرة، وبلغت تكلفة المفصل ٨٥ ألف جنيه كتبرع من قسم العظام.

وأوضح أن الفريق الطبي يتكون من الدكتور ياسر عثمان، أستاذ جراحة العظام، والدكتور حسام حسنى، والدكتور محمد شحاتة، والدكتور عبدالرحمن بهاء، مدرسين مساعدين بقسم العظام، والدكتور إسلام النحاس، والدكتور مصطفى عبداللاه، والدكتور يوسف راضي معيدين بقسم العظام، والدكتور على الشيخ، والدكتور محمد جمال نائبى سنيور بقسم العظام. كما ضم فريق التخدير، بقيادة الدكتور فوزي عباس، كلًا من الدكتور أحمد عزمي مدرس مساعد تخدير، والدكتور عمرو عبدالصبور، والدكتورة ريهام رجب نواب سنيور بالقسم. وقدم شكرًا خاصًا لفريق الهيئة التمريضية على ما بذلوه لإنجاز هذا العمل الإنساني الكبير.