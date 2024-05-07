وفد وزارة الصحة يتابع افتتاح المركز الطبي بالحي السابع بمدينة بدر

استقبل المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، وفد وزارة الصحة والمنطقة الطبية بمدينة بدر بخصوص افتتاح المركز الطبي بالحي السابع فى منطقة الأندلس، بحضور دكتوره دعاء شحاته مدير المنطقة، دكتور أحمد سمير نائب مدير المنطقة، دكتورة راندا مدير المركز الطبي بالحي السابع، دكتورة هبه خليل بالسلامة والصحة المهنية، المهندس سيد سلامه نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس عادل منصور مدير إدارة التنفيذ والخدمات بالجهاز، فى اطار إنهاء أعمال تسليم وتجهيز وفرش المركز الطبي.



وصرح المهندس رضوان محمد أنه سعياً من جهاز المدينة لتوفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات مما يؤكد ا،ن مدينة بدر في ازدهار دائم ، مؤكدا على سرعة البدء فى تشغيل المركز لخدمة السكان بالحى السابع منطقة الأندلس.

مشروعات خدمية وطبية بمدينة بدر

وقال عبد الرشيد: فيما يخص المشروعات الخدمية تم تشغيل وحدة صحية بالحي السابع لمديرية الشئون الصحية، كما تم تشغيل عدد 3 سيارات أسعاف مجهزة بمستشفي بدر العام ، وجار الانتهاء من تنفيذ 5 وحدات صحية ومركز طبي، وتم تسليم وتشغيل الوحدة الصحية لمدرسة التامين الصحي بالحي السابع بمنطقة C، تسليم مقر الوحدة الصحية الكائنة بمنطقة العاملين بالعاصمة الإدارية ، تسليم الوحدة الصحية بمركز المدينة بمنطقة 222 عمارة سكينة ، كما سيتم تنفيذ مستشفي جراحات اليوم الواحد.



وأكد أنه بعد تنفيذ وتشغيل المركز الطبي فى تقديم كافة الخدمات الطبية بالإضافة الوحدات والمراكز الطبية ب جميع احياء المدينة مما يساعد على تقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لسكان لمدينة والعمل على ظهور المدينة بالشكل اللائق لها