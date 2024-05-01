الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يسبب نزيف فى المخ.. "الصحة" تكشف مدى خطورة الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، مدى خطورة لقاح أسترازينيكا بعد اعترافهم بأن هذا اللقاح يسبب أعراضً خطيرة، قائلًا:" إن ما ذكرته الميني كلينك عن أحد العقارات، فالميني كلينك تقول بإنه على الرغم من أن تناول هذا العقار بشكل يومي يفيد في في منع الجلطات، إلا أن تناوله قد ينتج عنه ضرر جانبي قبل حدوث أضرار جانبية مثل النزيف في المخ. 

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا العقار بتبر هو الأسبرين، وبالتالي فإن أي عقار أيًا كان نوعه، له أضرارًا جانبية.

وأشار إلى أنه دائما ما تقاس الفوائد مقارنة بالأضرار الجانبية،  فإن الهيئات الصخية العالمية تصبح غيها، لافتا إلى أن أسترازينيكا فإن احتمالية حدوث الجلطات بعد تناول اللقاح لا تتجاوز الثلاث حالات نصفه أو االقص منه، كما ان احتمالية الاصابة بالكوفبد بعد ايتخدامه لا تتجاوز الثلاث حالات كل مليون حالى.

حسام عبدالغفار القناة التاعات السعة ن هذا اللقاح يسبب أعراض خطيرة القناة التاسعة

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