سفير مصر السابق فى إسرائيل: الولايات المتحدة لا تريد اقتحام رفح

أشاد السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر السابق في إسرائيل، بالجهود المصرية التي تبذل على مدار الـ 24 ساعة لإنقاذ الموقف وحقن دماء الفلسطينيين.

وأضاف السفير حازم خيرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أنه بشأن ما يحدث في العملية قبل رفح فإننا سوف نسمع تصريحات متناقضة من هنا وهناك، سنجد تصريحات متنافضة حتى من الجانب الأمريكي.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية من داخلها لا تريد أن تقتحم إسرائيل رفح، لأنها تعلم جيدًا أن هذا سوف يزيدها إحراجًا فيما يتعلق بدعمها لإسرائيل، حيث سيصبح شكل إسرائيل جيد للغاية في الخارج.

وأشار إلى أن هذه الصفقة يتم التعامل فيها بشكل غير معلن ويتم فيها الاجتهادات الإعلامية بالإضافة إلى بعض الأرقام فيما يتعلق بالأسرى، وأصبحت العملية عبارة عن حذف للكرة هنا وحذف للكرة هناك، كما أنه في الدوحة حماس تبحث المقترحات الإسرائيلية وسوف يردون، فإذا ردوا بالإيجاب فإن ذلك يعطي أمل في تأجيل اجتياح رفح، وإذا ردوا بالسلب فإن اجتياح رفح أمر لابد منه.