الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تحيا مصر" يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسـطينيين فى غزة

مساعدات صندوق تحيا
مساعدات صندوق "تحيا مصر" لغزة

أوضح هشام خليفة، مدير إدارة مشروعات صندوق تحيا مصر، تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلًا: "استمرارًا لجهود صندوق تحيا مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، أطلقنا أمس قافلة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات ومجموعة من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف هشام خليفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن القافلة تتضمن 1840 طنًا من المساعدات المتنوعة محملة في 115 شاحنة تحركت ظهر أمس ووصلت صباح اليوم إلى معبر رفح، وجارٍ التجهيز لدخولها إلى معبر رفح حتى تصل إلى أشقائنا في قطاع غزة في أسرع وقت. 

وأشار إلى أن القافلة تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية، ومجموعة من ألبان الأطفال والمواد الغذائية الجافة والمعلبة والمفروشات من الملابس وأدوات العناية الشخصية.

صندوق تحيا مصر قطاع غزة القضية الفلسطينية هشام خليفة قافله اغاثية

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