الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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دبلوماسى سابق يكشف أهمية زيارة أمير الكويت إلى مصر

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر، قائلًا: "إنها تعتبر أول زيارة للشيخ مشعل الأحمد إلى مصر بعد توليه رئاسة دولة الكويت في ديسمبر الماضي". 

وأضاف السفير حسين هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقة بين مصر والكويت، لافتًا إلى أن تلك العلاقات تميزت منذ استقلال الكويت عام 1961م بالقوة والزخم لمزيد من التطوير.

وأكد أن الكويت كانت دائمًا في طليعة المجد القومي لمصر، لافتًا إلى أن الشعب الكويتي كان دائمًا موقفهم من المسائل القومية والمشاكل والأزمات التي اعترت مسيرة العمل العربي المشترك منذ استقلال الكويت متطابقة، وبالتالي فإن هذه الزيارة سوف تبني رصيدًا إيجابيًا للغاية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

وأشار إلى أن الكويت تعتبر أول دولة من دول الخليج التي دعمت الاقتصاد المصري في الثمانينات بإيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي المصري. 

الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت زيارة أمير الكويت العلاقات المصرية الكويتية برنامج اليوم

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