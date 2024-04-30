الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فؤاد الهاشم يكشف أهمية وعُمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار التاريخ

جانب من زيارة أمير
جانب من زيارة أمير الكويت مصر

أوضح فؤاد الهاشم، الكاتب الصحفي الكويتي، أهمية وعمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار التاريخ، قائلًا: "إن العلاقات المصرية الكويتية عمرها أكثر من 80 عامًا، حيث بدأت من بدايات الأربعينيات بوصول أول بعثة تعليم مصرية إلى الكويت".

وأضاف الهاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنورعبر قناة etc، أن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، ليس غريبًا على مصر وزيارتها لأنه كان ولي عهد وقام بزيارة مصر سابقًا، كما أنه كان مرافقًا لأخويه الأميرين الراحلين وكان يتشرب منهما العمل السياسي، خاصة الشأن الخارجي.

وأكد أن العلاقات الكويتية المصرية متجذرة، كما أن الاستثمارات الكويتية تعتبر من الأحجام الضخمة والعملاقة بالأراضي المصرية، مثلها مثل أشقائها الخارجيين، كما أن أبواب الكويت مفتوحة للعمالة المصرية، كما أن الكويت في سياستها الخارجية، فهي آخر دولة عربية أو أنها الوحيدة التي لم يكن معها أي علاقة أو تطبيع مع إسرائيل. 
 

العلاقات المصرية الكويتية مصر والكويت الشيخ مشعل الأحمد

الأكثر قراءة

عاجل| أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية فى غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

توقعات بجذب 5 مليارات دولار استثمارات كويتية جديدة فى الطاقة والصناعة والسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس