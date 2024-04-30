فؤاد الهاشم يكشف أهمية وعُمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار التاريخ

أوضح فؤاد الهاشم، الكاتب الصحفي الكويتي، أهمية وعمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار التاريخ، قائلًا: "إن العلاقات المصرية الكويتية عمرها أكثر من 80 عامًا، حيث بدأت من بدايات الأربعينيات بوصول أول بعثة تعليم مصرية إلى الكويت".

وأضاف الهاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنورعبر قناة etc، أن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، ليس غريبًا على مصر وزيارتها لأنه كان ولي عهد وقام بزيارة مصر سابقًا، كما أنه كان مرافقًا لأخويه الأميرين الراحلين وكان يتشرب منهما العمل السياسي، خاصة الشأن الخارجي.

وأكد أن العلاقات الكويتية المصرية متجذرة، كما أن الاستثمارات الكويتية تعتبر من الأحجام الضخمة والعملاقة بالأراضي المصرية، مثلها مثل أشقائها الخارجيين، كما أن أبواب الكويت مفتوحة للعمالة المصرية، كما أن الكويت في سياستها الخارجية، فهي آخر دولة عربية أو أنها الوحيدة التي لم يكن معها أي علاقة أو تطبيع مع إسرائيل.

