الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أيمن الرقب: رصيف الميناء العائم فى غزة يسهل عمليات الاحتلال بالقطاع

أيمن الرقب
أيمن الرقب

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على رصيف الميناء العائم في قطاع غزة بعد نشر أمريكا للصور الأولى له، قائلًا: "إن وجود هذا الميناء يأتي لتسهيل عمليات الاحتلال في قطاع غزة بشكل كبير جدًا".

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أن الإعلان عن أن الميناء يقترب من انتهاء العمل ويدخل حيز العمل بعد أسبوعين له دلالة بأن كل ما يقال في الإعلام من رفض عمليات رفح غير دقيق، والاحتلال الاسرائيلي يتجاهل ذلك بكل تفاصيله مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح أن هذا الميناء تم تجهيزه من جانب قطاع غزة بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشارك مع الأمريكان بشكل كبير لإنشاء هذا الميناء، وهو ما يدفع للتساؤل، هل هذا الميناء فقط لنقل المساعدات الغذائية لقطاع غزة؟ أم سيكون مقرا لوجود القوات الأمريكية في قطاع غزة بشكل كبير؟

وأشار إلى أن هناك تحليلات تقول إن هذا الميناء من أجل التواجد الأمريكي من أجل الغاز.

أيمن الرقب قطاع غزة رصيف الميناء العائم الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل القضية الفلسطينية

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