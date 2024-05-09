الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

وزارة الصحة لـ"النواب": نستهدف دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط في وزارة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للعام المالي 2024 - 2025، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية للمستشفيات التى تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين.

مستهدف 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة

وأوضح نوح أن الوزارة أيضا تستهدف دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب عمل مسح للإمكانيات الموجودة في هذه المحافظات للوقوف على جاهزية تلك المستشفيات للحصول على الاعتماد ودخول المنظومة الجديدة، علاوة على أنه مستهدف 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة، وفيما يخص خدمات الصحة العامة مستهدف 27 مكتب صحة.

 

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نائب: نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المشروعات القومية

وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: “نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المشروعات القومية”، متسائلا: “هل هناك خطة للاحتفاظ بالكوادر الطبية، والاحتياجات الفعلية للمبالغ المالية، خاصة بعد عودة قوائم الانتظار؟، مع العلم أن اللجنة داعمة للوزارة بقوة في توفير الاحتياجات المالية”.

وزير الصحة: العنصر البشرى مهم جدًا ومنظومة التأمين الصحي الشامل تحسن من الدخول

وعقب وزير الصحة: “العنصر البشرى مهم جدا، ومنظومة التأمين الصحي الشامل تحسن من الدخول وهذا هو المستهدف من المنظومة”.

وتابع: "وغيرنا اللائحة المالية للقطاع العلاجي التى تضم السواد الأعظم للعاملين بناءً على حسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمكافآت وفقا لأداء في خطوة الغرض منها جذب الكوادر والأطقم الطبية، وهناك جهود مستمرة بإعادة النظر فى المخصصات المالية للكوادر الطبية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

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