موعد تقديم معهد معاوني الأمن لعام 2024.. وشروط التقدم

تصدر خلال الساعات الماضية، موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، التابع لوزارة الداخلية المصرية، محركات البحث وذلك لمعرفة ميعاد التقدم والشروط التي حددتها الوزارة.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن لعام 2024

وتسهيلا على المواطنين والشباب الراغب في معرفة موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل التقديم في معهد معاوني الأمن لعام 2024، وجميع الشروط التي يجب ان تتوافر في المتقدم.

وزارة الداخلية المصرية، أعلنت منذ أيام على موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، حيث تقرر أن يكون من 18 فبراير إلى 22 مارس القادم، ويجب علي راغب التقدم لـ معهد معاوني الأمن 2024، سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

رابط تقديم معهد معاوني الامن 2024

وكشف بيان الوزارة ان التقدم بمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــــا، ويجب علي راغبي الانضمام اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

شروط تقديم معهد معاوني الامن 2024

فيما حددت وزارة الداخلية المصرية، عدد من الشروط الهامة التي يجب توافرها في راغب الانضمام لمعهد معاوني الأمن 2024، والشروط كالاتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وان عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد، ويجب ان يكون حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، كما لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية، ولا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم، ولديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة، وللذكور ليس مجند في القوات المسلحة، غير متزوج أو سبق له الزواج، وان يكون حسن السمعة

فيما يبحث الحاصلين علي الشهادة الإعدادية عن موعد التقديم للمعهد وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية هذا العام من الذكور والإناث.

وأعلنت وزارة الداخلية مقار معاهد التدريب التي يُسحب منها أوراق الالتحاق، وهي معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد) ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).