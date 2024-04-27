مظاهرات حاشدة بمدن وعواصم العالم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية والعربية، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ202 على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينة هلسنبوري السويدية، وعاصمة النمسا فيينا، إضافة إلى العاصمة تونس، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي العاصمة لندن، انطلقت المسيرة من أمام مبنى البرلمان، بمشاركة منظمات مجتمع مدني، ونقابات، ويهود مناهضين للصهيونية، وعمال في القطاع الصحي، إضافة إلى طلاب جامعيين، وأيضًا رئيسة وزراء حكومة أيرلندا الشمالية الإقليمية ميشيل أونيل، والسفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية لاستئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد تعليقه على خلفية مزاعم إسرائيلية.

أكسيوس: اعتقال 600 شخص خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين بالجامعات الأمريكية

وسبق، وأعلن موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم السبت، عن أن الشرطة الأمريكية اعتقلت أكثر من 600 شخص خلال الاحتجاجات المناصرة لفلسطين في 15 جامعة بكل الولايات المتحدة.

وأوقف الشرطة مئة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين صباح السبت في حرم جامعة في بوسطن وقامت بفض اعتصامهم، وفق ما أفادت جامعة نورث إيسترن يونيفرسيتي.

وقالت الجامعة عبر منصة إكس: "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص. تم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن (...) تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم"، لافتة إلى أن "إهانات عنيفة معادية للسامية" مثل "اقتلوا اليهود" أطلقت الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.