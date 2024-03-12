الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الإفريقي لصحة المرأة وتمريض الإسكندرية" ينظمان حلقة حوارية عن "تمكين المرأة"

حلقة حوارية عن تمكين
حلقة حوارية عن تمكين المرأة بالإسكندرية

نظم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، بالتعاون مع كلية التمريض -جامعة الإسكندرية، حلقة حوار بعنوان" تمكين المرأة في يوم المرأة العالمي"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الإفريقي، والدكتورة نفرتيتي حسن عميد كلية  التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بالمركز الإفريقي، وقام بإدارة الحوار الدكتورة إلهام فياض- أستاذ الصحة النفسية بالكلية.

عرض نماذج من الحضور والتحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها

تم خلال الندوة عرض نماذج من الحضور والتحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها، وألقت الدكتورة إلهام فياض الضوء على نقاط القوة بكل شخصية والصفات التي ميزت كل شخصية لتخطي هذه التحديات لتكون نموذج يحتذى به للأخرين في القدرة على تجاوز الصعاب وتحقيق النجاح.

وعرضت الدكتورة نفرتيتي حسن عميد الكلية بعض التحديات والجهود المبذولة للنهوض بمستوى الكلية والوصول الى إرضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأكدت الدكتورة حنان الشربيني وكيل كلية التمريض لشئون التعليم أن الحفاظ على حقوق المرأة ووضعها بالمكانة التي تليق بها وقدرتها يحقق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

كما عرضت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الإفريقي التحديات، التي واجهتها أثناء إدارتها مستشفى العزل بالعجمي أثناء فترة الكورونا، وكيف تغلبت على التحديات والتوفيق بين بيتها كزوجة وأم وعملها كمحاربة للتصدي لهذه الجائحة.

 أهم توصيات الندوة 

وأضافت مدير المركز أن أهم توصيات الندوة هي رسالة طمأنينة إلى الفتيات والسيدات وخاصة أن الكثير منهن تعانى من ضغوط المجتمع والحياة فهي تحتاج الى دعم نفسى باستمرار وخاصة الدعم النفسي الاجتماعي، وأنها ليست بمفردها في هذه الحياة وأنه يجب التعامل مع جميع الصعاب والأزمات والصدمات باتزان.

وأشارت إلى أنه يجب تعزيز روح الصمود والإيجابية والتأقلم مع الظروف الصعبة،
تعزيز مهارات التواصل مع الآخرين، وتقليل الآثار النفسية السلبية مع ضغوطات الحياة مثل: التوتر النفسى، وضعف الثقة بالنفس والاكتئاب والقلق.

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المركز الأفريقي صحة المرأة كلية التمريض جامعة الإسكندرية تمكين المرأة

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