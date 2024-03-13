آخر تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية جناح مودرن فيوتشر

سيظل الوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت، جناح نادي مودرن فيوتشر الحالي والزمالك السابق والمنتخب الوطني الأول، هو ما يبحث عنه جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة والكرة المصرية بكثافة خلال الفترة الماضية.

إصابة أحمد رفعت

وكان أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، تعرض للسقوط المفاجئ على أرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، أول أمس الاثنين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر بدوري نايل.

تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

ومن جانب أخر، كشف عمرو عثمان، الطبيب المعالج لأحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، واستشاري القلب والقسطرة التداخلية، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب، قائلا حالته مستقرة، لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف عثمان خلال تصريحات تليفزيونية:" الطاقم الطبي المكلف بعلاج اللاعب، تأكد من سلامة عضلة القلب من أي أمراض، وعقب التأكد من عدم وجود اضطراب الأملاح، تم إعطاء رفعت أدوية لخفض نسب الحموضة في الجسم".

وأوضح: "هناك نسب حموضة جامدة في جسم اللاعب، بالإضافة إلى وجود حموضة في الدم، مشيرا إلى أن أسباب وجود اضطراب الأملاح في الجسم، هو نتيجة فقدان الجسم للسوائل المطلوبة".

سبب إصابة أحمد رفعت

وأكمل طبيب رفعت: "اللاعب تناول كمية كبيرة من المنبهات (القهوة)، قبل المباراة، مما أدت إلى تزايد سرعة نبضات القلب، فضلا عن صومه لأكثر من 12 ساعة، وبذله مجهود كبير، مما أدى لحدوث اضطراب الأملاح في الجسم، وتكون ثاني أكسيد الكربون في الجسم".

وتابع: "أطالب القائمين بتنظيم البطولات المحلية لكرة القدم، عدم لعب أي مباريات في اليوم الأول من رمضان، كما أن الكشف الطبي الذي يجرى على اللاعبين وسيلة للتأكد من سلامتهم، ولكن اضطراب الأملاح يحدث في لحظة، وهذه أحد الأسباب التي تعرض لها أحمد رفعت".

وأكمل عثمان:" يجب تأجيل أي مباريات لليوم الثاني من بداية الشهر الكريم، حتى يتعود الجسم على الصيام، منوهًا إلى أن تناول المنبهات قد يزيد من نبض عضلة القلب، ويجب على كل لاعب التنسيق مع طبيب الفريق للتأكد من سلامته".

واختتم قائلا: "عقب وصول أحمد رفعت للمستشفى، كان هدف الأطباء الأساسي، يتركز في كيفية حماية مجرى التنفس بالإضافة إلى إنعاش القلب".