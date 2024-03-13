الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

آخر تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية جناح مودرن فيوتشر

لحظة سقوط أحمد رفعت
لحظة سقوط أحمد رفعت

سيظل الوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت، جناح نادي مودرن فيوتشر الحالي والزمالك السابق والمنتخب الوطني الأول، هو ما يبحث عنه جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة والكرة المصرية بكثافة خلال الفترة الماضية.

إصابة أحمد رفعت

وكان أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، تعرض للسقوط المفاجئ على أرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، أول أمس الاثنين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر بدوري نايل.

تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

ومن جانب أخر، كشف عمرو عثمان، الطبيب المعالج لأحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، واستشاري القلب والقسطرة التداخلية، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب، قائلا حالته مستقرة، لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل حتى الآن.

وأضاف عثمان خلال تصريحات تليفزيونية:" الطاقم الطبي المكلف بعلاج اللاعب، تأكد من سلامة عضلة القلب من أي أمراض، وعقب التأكد من عدم وجود اضطراب الأملاح، تم إعطاء رفعت أدوية لخفض نسب الحموضة في الجسم".

وأوضح: "هناك نسب حموضة جامدة في جسم اللاعب، بالإضافة إلى وجود حموضة في الدم، مشيرا إلى أن أسباب وجود اضطراب الأملاح في الجسم، هو نتيجة فقدان الجسم للسوائل المطلوبة".

أستون فيلا الإنجليزى يعلن تضامنه مع أحمد رفعت لاعب فيوتشر (صورة)

جمال شعبان يكشف تفاصيل الأزمة القلبية التى أسقطت أحمد رفعت لاعب فيوتشر

رئيس فيوتشر: لا يمكن نقل أحمد رفعت لمستشفى آخر بسبب وضعه على جهاز تنفس صناعى

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سبب إصابة أحمد رفعت

وأكمل طبيب رفعت: "اللاعب تناول كمية كبيرة من المنبهات (القهوة)، قبل المباراة، مما أدت إلى تزايد سرعة نبضات القلب، فضلا عن صومه لأكثر من 12 ساعة، وبذله مجهود كبير، مما أدى لحدوث اضطراب الأملاح في الجسم، وتكون ثاني أكسيد الكربون في الجسم".

وتابع: "أطالب القائمين بتنظيم البطولات المحلية لكرة القدم، عدم لعب أي مباريات في اليوم الأول من رمضان، كما أن الكشف الطبي الذي يجرى على اللاعبين وسيلة للتأكد من سلامتهم، ولكن اضطراب الأملاح يحدث في لحظة، وهذه أحد الأسباب التي تعرض لها أحمد رفعت".

وأكمل عثمان:" يجب تأجيل أي مباريات لليوم الثاني من بداية الشهر الكريم، حتى يتعود الجسم على الصيام، منوهًا إلى أن تناول المنبهات قد يزيد من نبض عضلة القلب، ويجب على كل لاعب التنسيق مع طبيب الفريق للتأكد من سلامته".

واختتم قائلا: "عقب وصول أحمد رفعت للمستشفى، كان هدف الأطباء الأساسي، يتركز في كيفية حماية مجرى التنفس بالإضافة إلى إنعاش القلب".

أحمد رفعت مودرن فيوتشر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت الحالة الصحية لأحمد رفعت أحمد رفعت جناح مودرن فيوتشر حالة أحمد رفعت الصحية

مواد متعلقة

أستون فيلا الإنجليزى يعلن تضامنه مع أحمد رفعت لاعب فيوتشر (صورة)

رئيس فيوتشر: لا يمكن نقل أحمد رفعت لمستشفى آخر بسبب وضعه على جهاز تنفس صناعى

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. إسعافات أولية يمكن بها إنقاذ مريض النوبة القلبية

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو