الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أستون فيلا الإنجليزى يعلن تضامنه مع أحمد رفعت لاعب فيوتشر (صورة)

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تضامنه مع أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بعد الحادثة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال أستون فيلا، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على “تويتر”: "كل أمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب المصري أحمد رفعت".

وكان نادي آي سي ميلان الإيطالي، قد أعرب في وقت سابق، عن مساندته لأحمد رفعت.

ونشر النادي الإيطالي تغريدة عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على «تويتر»، قال فيها: "قلوبنا مع عائلة اللاعب المصري أحمد رفعت، وتمنياتنا له بالشفاء العاجل".

وكان ناديا الأهلي والزمالك، قد أعلنا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنهما مع أحمد رفعت لاعب فيوتشر.

وكانت إدارة نادى فيوتشر، قد كشفت عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت نجم الفريق، الذي تعرض لتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه مساء أمس أمام الاتحاد السكندري، في دوري نايل.

وأصدرت إدارة فيوتشر بيانًا رسميًا حول حالة اللاعب جاء فيه: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية، بشأن الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا، مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتتابع إدارة النادي، برئاسة الدكتور وليد دعبس، الموقف لحظة بلحظة من المستشفي، وسوف تتم موافاة الجميع بالتفاصيل أولًا بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالمًا معافى في أسرع وقت.

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