وفاء عامر: «حق عرب» إضافة لمشوارى الفنى.. وسعيدة بتصدر «الترند»

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «حق عرب»، المعروض فى موسم رمضان الحالى، مشيرة إلى أن أحداث العمل تجرى فى إطار درامى تشويقى مثير وقوى.

وأضافت «عامر» أن المسلسل يتضمن العديد من الأحداث التى تبرز فيها الصراعات بين العائلات، ويقدم عدة موضوعات اجتماعية شعبية، معربة عن سعادتها بردود فعل الجمهور الإيجابية على العمل، بعد أول أسبوع من المنافسة الرمضانية، وتصدره «الترند» على منصة «X».

وأرجعت مشاركتها فى المسلسل إلى توافر الكثير من عوامل الجذب، أهمها طريقة تناول الحارة الشعبية بشكل درامى جيد ومشوّق، يجعل المشاهد يستمتع بأحداث العمل، وهو ما جعلها متحمسة للمشاركة فى هذا المشروع الضخم، الذى تدور أحداثه فى إطار درامى أكشن، ويعتبر إضافة إلى مشوارها الفنى.

وتابعت: «عندما عُرض علىّ السيناريو، وقرأت شخصية (صباح الجياش)، زوجة الشخصية التى يقدمها الفنان رياض الخولى، لمست بها قدرًا كبيرًا من الاختلاف والتميز، وأنا دائمًا أبحث عن الدور الذى يقدمنى بشكل جديد، خاصة أمام جمهورى، الذى ينتظر منى أعمالًا مختلفة».

واعتبرت أن شخصية «صباح» مركبة وصعبة، وهى سيدة مليئة بالخير والشر، لذلك استغرقت منها وقتًا فى دراستها بشكل جيد، إذ إنها تفضل التعايش مع الشخصيات التى تقدمها، حتى تبدو طبيعية على الشاشة، ويقتنع بها المشاهد ويصدقها.

وتدور قصة المسلسل حول شخصية «عرب السويركى»، الذى يجسده أحمد العوضى، ويخوض رحلة بحث عن قاتل والده، ويذهب للعمل فى أحد مصانع الأخشاب التى يمتلكها رياض الخولى، فيجد نفسه فى صراعات وصدامات مع الشخصية التى يجسدها «وليد فواز»، الذى أصابه بعاهة مستديمة فى الماضى، وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك فى بطولة المسلسل: دينا فؤاد، ورياض الخولى، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، وأحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.