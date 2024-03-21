مسلسل نورة الحلقة 11.. رسالة من مجهول يطلب المساعدة من نورة

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل نورة الحلقة 11.. استقبلت “نورة” رسالة غامضة من مجهول عبر هاتفها، وذلك بالتزامن مع فتح “لايف” تفاعل عدد كبير من المتابعين عليه.

وتضمن محتوي الرسالة " يا نورة أنا عارف أنك بتساعدي الناس، ومحتاجك تساعديني، وعايز اقابلك في الفصل بالمدرسة لشرح مشكلتي" وهو الأمر الذي أثار دهشة نورة، وحاولت الوصول لصاحب الرسالة لكن دون جدوي، وقامت بإبلاغ والديها بما حدث معها.

مسلسل نورة الحلقة 11

ويعرض المسلسل الكرتوني " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

قصة مسلسل نورة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

ابطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.