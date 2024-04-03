الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كعك العيد بنصف الثمن".. مخبز حلواني يطلق مبادرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كعك العيد بخصم خاص
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين

لم تكن مصر يومًا بمنأى عن ما يحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، واشتعال الأوضاع بقطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيون، قامت الدولة المصرية حكومة وشعبًا بالوقوف جنبًا إلي جانب الشعب الفلسطيني، بعدة صور للمساعدة على تجاوز هذه المحنة.

ومن بين هذه الصور حملات التبرع بالدم التي أطلقتها جمعيات ومؤسسات الدولة، بجانب إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بالسلع الغذائية.

وعلى المستوى الشعبي كان هناك عدد من المبادرات الذاتية التي أعلن عنها عدد من المصريين، لمساندة أشقائهم الفلسطينيين، من بينها مخبز حلواني بمنطقة الجيزة، اعلن عن مبادرة بيع كعك العيد بنصف الثمن للفلسطينيين، كنوع من الدعم والمساندة لهم، تحدثنا مع مدير المخبز عن هذه المبادرة.

وقال صاحب المخبز: " في البداية كلنا مع القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، ونتمني من الله في هذه الأيام المباركة ان يزيح هذه الغمة عنهم، ويعودوا إلي منازلهم في أقرب وقت، بالنسبة لمبادرة بيع كعك العيد بنص الثمن، فهي أقل شيء يمكن ان نقدمه لأشقائنا في محنتهم، خاصة وأننا مقبلين على عيد الفطر المبارك، ونريد ان نسعدهم ونرسم على وجوههم البهجة بأي طريقة ممكنة، ويتم تنفيذ المبادرة بمجرد حضور أي شخص إلي المخبز يحمل الهوية الفلسطينية، وخلال الفترة القادمة سنحاول إرسال كميات من الكعك والحلوى إلى أهل غزة عبر شاحنات المساعدات المصرية.

ونأمل ان يتم تعميم هذه المبادرة بالتعاون مع رئيس شعبة المخابز، حتى تصبح جزء بسيط من رفع الروح المعنوية للأشقاء الفلسطينيين في معاناتهم مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي ينكسر في يوم من الأيام وستعود فلسطين حرة كما كانت منذ بداية الخليقة، وعاصمتها القدس العربية، وحفظ الله مصر وتبقي دائمًا في عون أشقائها ".

كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد بخصم خاص للفلسطنين
كعك العيد قطاع غزة غزة الأشقاء الفلسطينيون فلسطين

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