الآلاف يُشاركون في أكبر مائدة إفطار جماعي بالجيزة (فيديو)

استضافت أكبر مائدة إفطار جماعي في الجيزة اليوم الخميس، مئات المواطنين في أول مرات تنظيمها بميدان العمرانية.

وامتدت مساحة المائدة إلى ما يزيد عن ألف متر مربع، وشارك في تنظيمها المئات من مختلف الفئات العمرية من أهالي حي العمرانية.

وبدأت التجهيزات لإعداد المائدة في عزبة البحبوبي بالجيزة لإقامة الإفطار السنوي الأول، حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث، ووصل عدد الوجبات إلى 3 آلاف وجبة.

ويأتي ذلك بعد تجمعات كبيرة شهدتها مصر في الأسابيع الماضية منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث رسم المصريون صورة رائعة في أكثر من مشهد على مستوى الجمهورية، تجمع فيها الآلاف للإفطار معًا إحياءً لشهر رمضان المبارك.

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