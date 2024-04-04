مائدة إفطار جماعي لـ5000 من أبناء المنوفية غدًا

يجرى الاستعداد حاليًا على قدم وساق في قرية مجيريا مركز أشمون بمحافظة المنوفية، لتنظيم إفطار جماعي غدًا الجمعة، يتسع لأكثر من 5 آلاف فرد لأهالي القرية بمبادرة من إتحاد شباب وأهالي القرية، ويتم التجهيز لـ5 آلاف وجبة تكفي أهالي القرية، ويعقب الإفطار الجماعي حفل تكريم لحفظة كتاب الله القرآن الكريم بجامع البلد الكبير بعد صلاة القيام.

وقال الحاج ياسر صابر بدوي عمدة القرية، إن الإفطار الجماعي المزمع إقامته غدًا سيتم بالجهود الذاتية ومبادرة شباب القرية لدعم ومساندة جميع أهل البلد ودعم الفقراء والمحتاجين، وسنسعى دائمًا إلى الاستمرار في مبادرات الخير لتخفيف الأعباء عن الأهالي وقت الأزمات الإقتصادية.

وفي ذات السياق، قال المستشار محمد حامد سالم المحامي بالنقض وأحد المشاركين في الإفطار الجماعي، إن مصر عظيمة بأهلها ولها أن تفخر بشبابها الواعي المستنير والذي يسير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تنمية مصر والصمود في وجه الأزمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الراهنة، والمائدة الرمضانية الجماعية هي خير دليل على تلاحم الشعب المصري وقدرته على تحويل المحن إلى منح ومشاركة الجميع الفرحة وإدخال البهجة والسرور وبث الروح والطاقة الإيجابية في نفوس المصريين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولنسارع جميعًا إلى الخيرات، وستظل دائمًا وأبدًا مصر منورة بأهلها.

وأضاف أن تجمع أهالي القرية يؤصل أواصر الود والمحبة، فالقرى تختلف كثيرًا عن المدن في التلاحم والود السائد فتكون بيت واحد يفرح لفرح جميع أفراده ويحزن لحزنهم ويشاركهم في السراء والضراء، وفرحة رمضان تجمع الكل على حب الخير والتعاون والإخاء السائد.

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