الانتهاء من أعمال تجهيزات أكبر إفطار جماعي بالجيزة (صور)
انتهى أهالي عزبة البحبوحي في العمرانية، منذ قليل، من أعمال طهو طعام "إفطار العمرانية" بعد تحضيرات كثيفة.
وتجمع الأهالي من مختلف الفئات، لتجهيز الأطعمة والمشروبات بأنواعها في أجواء احتفالية سادها البهجة مع الأغاني الرمضانية.
وشارك في هذا الحدث الآلاف من مختلف الأعمار من أهالي المنطقة وخارجها، كما حرصت وسائل الإعلام على تغطية أجواء المائدة وما تخللها من أجواء التآلف والتودد حتى أصبحت هذه الموائد إحدى معالم شهر رمضان المبارك في مصر كل عام.
واستضافت أكبر مائدة إفطار جماعي في الجيزة زوارها في ميدان العمرانية بمدينة الجيزة، اليوم الخميس، حيث أقبل آلاف الأهالي على حضورها لاسيما في ظل افتتاحها للمرة الأولى.
وشارك الصائمون الذين قدر عددهم بنحو 3000 مواطن، بينما يقف عشرات المتطوعين، حرصًا على خدمتهم.
وامتدت مساحة المائدة إلى ما يزيد عن ألف متر مربع ، كما شارك فيها مختلف فئات المجتمع المصري من النساء والأطفال والشباب والكبار.
كانت تجهيزات كبيرة بدأت في عزبة البحبوبي بالجيزة لإقامة الإفطار السنوي الأول، حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث، وصل عدد الوجبات إلى ٣ آلاف وجبة.
ويأتي ذلك بعد تجمعات كبيرة شهدتها مصر في الأسابيع الماضية منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث رسم المصريون صورة رائعة في أكثر من مشهد على مستوى الجمهورية، تجمع فيها الآلاف للإفطار معًا إحياءً لشهر رمضان المبارك.بارك.