الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع و2265 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

قضايا تهريب
قضايا تهريب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتي 3 قضايا تهريب بضائع.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2265 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 118 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد ( 251 ) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتي تزوير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة مكافحة الجريمة جرائم التهريب السيطرة جهود الإدارات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

لغز العثور على طفل مذبوح داخل شقة بشبرا الخيمة

تيسير إجراءات استخراج الجوازات.. افتتاح منافذ جديدة فى 3 مولات بالقاهرة والجيزة

رفع 38 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

ضبط 9 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بحوزة 4 متهمين في أسوان

ضبط 3 متهمين بكميات من المخدرات في الدقهلية

بقيمة 16.5 مليون جنيه.. ضبط بؤرتين للاتجار فى المخدرات بالقليوبية

تحويلات مرورية بمدينة نصر بالتزامن مع أعمال توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي

ضبط 5 متهمين بالسرقة في القاهرة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو