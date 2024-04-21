ضبط 3 قضايا تهريب بضائع و2265 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتي 3 قضايا تهريب بضائع.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2265 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 118 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد ( 251 ) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتي تزوير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.