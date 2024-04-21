الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 16043 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي

 

ضبط 1657 قضية بمترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية

ضبط  الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عددا من المخالفات والظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1657 قضية متنوعة.

ضبط 16043 قضية سرقة تيار كهربائي 

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 16043 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 446 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

أما الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، فقد أسفرت جهودها عن ضبط 103 قضايا متنوعة، وضبط مخالفات من أبرزها (مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

أجهزة الوزارة الامن الاقتصادي الحملات الأمنية الإدارات النتائج الإيجابية

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