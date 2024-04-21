حولي فلوس بسرعة.. ضبط متهم بسرقة حسابات "فيس بوك" بالإسماعيلية

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية، لاتهامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة ببعض المواطنين على موقع "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاستيلاء على الحسابات الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.