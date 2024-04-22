الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"طمع فى الميكروباص".. عامل يقتل سائقًا بالإسكندرية لسرقة سيارته

جثة
جثة

لقي سائق مصرعه على يد عامل لسرقة سيارة ميكروباص قيادته في الإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم. 

 

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ بدائرة القسم وعثر بجواره على سلاح أبيض "به آثار دماء". 

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة عامل رخام مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه مستخدمًا السلاح الأبيض، واستولى على مبلغ مالي خاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول، ولاذ بالهرب بالسيارة.

 

وجرى بإرشاده ضبط "الميكروباص" وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية قسم شرطة أول العامرية مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة

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