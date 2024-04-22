أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتي 3 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة، كما تم ضبط 2279 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 39 قضية، كما تم تنفيذ 268 حكمًا قضائيًا متنوعًا.