الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار فى العملة بـ17 مليون جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافح جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن- خلال 24 ساعة- من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

الامن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية الاموال العامة

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