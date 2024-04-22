الإثنين 22 أبريل 2024
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حوادث

الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات اليوم الإثنين

شيري هانم وابنتها
شيري هانم وابنتها زمردة،

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في طعون شيري هانم وابنتها زمردة، على حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة على حكم حبسهما 5 سنوات.

تفاصيل مذكرة طعن شيري هانم وابنتها

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله، والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات

تعود تفاصيل القضية عقب تلقي النيابة العامة بلاغات ضد كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بسبب نشرهما لمقاطع فيديو وصور بها إيحاءات جنسية، وبالقبض عليهم ووجهت لهما النيابة تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع، وأقرت إحداهما بصحة هذه الفيديوهات، وأنهما نشراها بغرض التربح، بينما أقرت الأخرى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إحالتهما إلى المحاكمة.

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