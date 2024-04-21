السجن 15 سنة والغرامة للمتهمين بحيازة مخدرات بقصد الاتجار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بقسم بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

بداية أحداث عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزة الأول جوال يحتوي على 100 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 9 كيلوجرامات، وبحوزة الثاني جوال به 40 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 3790 جرامًا بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.